Престижная голливудская студия пригласила молодого украинского музыканта

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон будет записывать композиции Барбры Стрейзанд, Леоны Льюис и саксофониста Кенни Джи

Молодой киевский музыкант Дмитрий Гордон получил предложение главным оркестровщиком, а также одним из ведущих композиторов, продюсеров и звуко-инженеров в знаменитой студии WallyWorld в Лос Анджелесе, пишет «Главком».

На этой студии Гордон будет работать над композициями легендарной Барбры Стрейзанд, Леоны Льюис, а также наиболее продаваемого саксофониста Кенни Джи.

Предложение Дмитрию поступило от известного американского композитора и продюсера Уолтера Афанасьева. Последний был отмечен премией «Грэмми» за продюсирование песни Селин Дион My Heart Will Go On, из «Титаника» Джэймса Кэмэрона. В список клиентов Афанасьева входят Мэрайя Кэри, Андреа Бочелли, Джош Гробан, Идина Мензель, Disney Music, Columbia Records и Sony Music.

Уолтер Афанасьев познакомился с Гордоном в прошлом году. После этого ни вместе работали над музыкой для документальных фильмов «Гейдар» и «Улугбек: через тернии к звездам». Последний был отмечен на итальянском кинофесте в Искье.

«Я счастлив и очень польщен, что благодаря моей работе украинская музыка получает дополнительную международную огласку, - говорит Гордон, - как композитор, оркестровщик, аранжировщик и продюсер, я часто сливаю мелодические элементы нашей традиционной музыки с современной западной гармонией и ритмами».

Дебют Гордона как профессионального композитора состоялся на национальном телевидении Украины в возрасте 15 лет. В 16 лет он был приглашен учиться в музыкальный колледж Беркли по стипендии и теперь является одним из самых востребованных композиторов, оркестровщиков и аранжировщиков Украины. Его концертные работы были записаны Киевским филармоническим оркестром, а его оркестровки были высоко оценены Дэвидом Фостером.

Дмитрий является сыном известного телеведущего Дмитрия Гордона.