Иосифа Кобзона лишили государственных наград Украины

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Иосиф Кобзон

Согласно указу президента Петра Порошенко, против артиста применили санкций

Популярный российский певец Иосиф Кобзон отныне лишен государственных наград Украины. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018. Причиной этого послужило то, что артист поддерживает пророссийских боевиков на востоке нашей страны и неоднократно приезжал на оккупированный Донбасс.

В частности, против российского эстрадного исполнителя применили ряд санкций. Первым ограничением является блокировка активов, то есть временное ограничение права Кобзону пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему.

Вторая санкция предусматривает предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Третья – отказ в предоставлении и отмене виз певцу и применение других запретов въезда на территорию Украины.

Отдельная строка в указе сообщает о «лишении государственных наград Украины, других отличий» Кобзона.

Пятым пунктом против Кобзона указаны «другие санкции», соответствующие принципам их применения, установленных Законом.

В документе отмечается, что санкции действуют бессрочно.

Джерело: 24 канал