Иосифа Кобзона лишили государственных наград Украины
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Согласно указу президента Петра Порошенко, против артиста применили санкций
Популярный российский певец Иосиф Кобзон отныне лишен государственных наград Украины. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018. Причиной этого послужило то, что артист поддерживает пророссийских боевиков на востоке нашей страны и неоднократно приезжал на оккупированный Донбасс.
В частности, против российского эстрадного исполнителя применили ряд санкций. Первым ограничением является блокировка активов, то есть временное ограничение права Кобзону пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему.
Вторая санкция предусматривает предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Третья – отказ в предоставлении и отмене виз певцу и применение других запретов въезда на территорию Украины.
Отдельная строка в указе сообщает о «лишении государственных наград Украины, других отличий» Кобзона.
Пятым пунктом против Кобзона указаны «другие санкции», соответствующие принципам их применения, установленных Законом.
В документе отмечается, что санкции действуют бессрочно.
Джерело: 24 канал