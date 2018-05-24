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    Иосифа Кобзона лишили государственных наград Украины

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    Иосиф Кобзон - Иосифа Кобзона лишили государственных наград Украины
    Иосиф Кобзон

    Согласно указу президента Петра Порошенко, против артиста применили санкций

    Популярный российский певец Иосиф Кобзон отныне лишен государственных наград Украины. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018. Причиной этого послужило то, что артист поддерживает пророссийских боевиков на востоке нашей страны и неоднократно приезжал на оккупированный Донбасс.

    В частности, против российского эстрадного исполнителя применили ряд санкций. Первым ограничением является блокировка активов, то есть временное ограничение права Кобзону пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему.

    Вторая санкция предусматривает предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Третья – отказ в предоставлении и отмене виз певцу и применение других запретов въезда на территорию Украины.

    Отдельная строка в указе сообщает о «лишении государственных наград Украины, других отличий» Кобзона.

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    Пятым пунктом против Кобзона указаны «другие санкции», соответствующие принципам их применения, установленных Законом.

    В документе отмечается, что санкции действуют бессрочно.

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    Джерело: 24 канал

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