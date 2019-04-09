Ирина Федишин похвасталась идеальной фигурой на пляже в Египте



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Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn

У Ирины двое сыновей от мужа-продюсера

Знаменитая украинская певица Ирина Федишин даже вне гастролей не дает своим поклонникам соскучится без нее. «Винник в юбке», как часто называют 32-летнюю артистку, отдыхает в Египте вместе с семьей и каждый день постит в Instagram фото в купальниках, демонстрируя соблазнительные формы.

Правда, по словам скромной Ирины, позировать на курортах она не любит. Ее заставляет муж и продюсер Виталий Челнок.

«Лично я, не очень люблю фоткаться на курорте! Лучше понежиться на солнышке! Плюс, это всегда привлекает внимание. И меня больше узнают! Но человек очень любит меня фотографировать! Когда я вижу его счастливые глаза, то это стоит того , чтобы уделить тому время! (Sic), - написала 32-летняя блондинка.

Напомним, у Ирины двое сыновей от мужа-продюсера