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    Шоу-биз

    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном

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    <p>Ирина Федишин</p> <p>instagram.com/irynafedyshyn&nbsp;</p> - Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном

    Ирина Федишин

    instagram.com/irynafedyshyn 

    Поклонники оценили новое фото любимой звезды

    Популярная украинская певица Ирина Федишин растрогала подписчиков милым фото с подросшим сыном. В своем Инстаграме выложила снимок, на котором она с ребенком позируют улыбающимся.

    Стильная певица вместе с сыном отметили, что во Львове сегодня похолодание - поэтому они появились в кадре в пальто и шапках.

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    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
    Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном

    «Доброе утро. Какая там у вас погода? Потому во Львове сегодня очень похолодало», - подписала фото артистка

    Теплая фотография Ирины Федишин и ее ребенка так понравилась поклонникам, что они оставили много душевных комментариев к снимку.

    «Фото просто заряженное позитивом и теплом», «Вы великолепны». «Вы очень милые с сынком», - писали пользователи в комментариях звезды.

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    дети звезд певица Ирина Федишин
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