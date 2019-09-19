Ирина Федишин растрогала сеть фото с сыном
Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn
Поклонники оценили новое фото любимой звезды
Популярная украинская певица Ирина Федишин растрогала подписчиков милым фото с подросшим сыном. В своем Инстаграме выложила снимок, на котором она с ребенком позируют улыбающимся.
Стильная певица вместе с сыном отметили, что во Львове сегодня похолодание - поэтому они появились в кадре в пальто и шапках.
«Доброе утро. Какая там у вас погода? Потому во Львове сегодня очень похолодало», - подписала фото артистка
Теплая фотография Ирины Федишин и ее ребенка так понравилась поклонникам, что они оставили много душевных комментариев к снимку.
«Фото просто заряженное позитивом и теплом», «Вы великолепны». «Вы очень милые с сынком», - писали пользователи в комментариях звезды.