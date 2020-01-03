Ирина Федишин трогательно поздравила мужа с днем рождения



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Федишин опубликовала нежные снимки со своим любимым

Звезда поблагодарила любимого и пожелала ему побольше отдыхать

Популярная украинская певица Ирина Федишин поздравила возлюбленного с днем рождения. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала снимки из семейного архива, которые сопроводила чувственным приветствием, публично признавшись в любви своему мужу и продюсеру Виталию.

«Витальчик, поздравляю тебя с праздником, моя любовь! Ты мой вулкан! Вулкан эмоций. С тобой никогда не бывает скучно. С тобой моя жизнь бурлит безудержной энергией, ты мои тревоги и моя радость! Пусть Господь дарует крепкое здоровье, для воплощения всех миллион твоих идей! А заодно и мне, чтобы силы это все воплотить в жизнь», - отметила звезда.