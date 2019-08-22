Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике



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Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn

Певица наслаждается океанской мощью

Популярная украинская певица наслаждается отпуском после насыщенных гастролей.

Звезда отдыхает в солнечной Мексике и не забывает делится откровенными фото в купальниках. снимками.

«Я никогда не была на таком пляже, где все в пальмах. А сам океан просто невероятно мощный своей энергетикой! Сначала было даже страшно плавать среди немалых волн! Однако уже на второй день я расслабилась и научилась получать удовольствие от купания в океане», - поделилась впечатлениями от отдыха артистка.