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    Шоу-биз

    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике

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    <p>Ирина Федишин</p> <p>instagram.com/irynafedyshyn</p> - Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике

    Ирина Федишин

    instagram.com/irynafedyshyn

    Певица наслаждается океанской мощью

    Популярная украинская певица наслаждается отпуском после насыщенных гастролей.

    Звезда отдыхает в солнечной Мексике и не забывает делится откровенными фото в купальниках. снимками.

    «Я никогда не была на таком пляже, где все в пальмах. А сам океан просто невероятно мощный своей энергетикой! Сначала было даже страшно плавать среди немалых волн! Однако уже на второй день я расслабилась и научилась получать удовольствие от купания в океане», - поделилась впечатлениями от отдыха артистка.

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    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике
    Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике

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    певица Ирина Федишин
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