«Мировая» певица Maruv гражданам Украины: «f*ck off»



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Maruv «не только гражданин страны»

«Буду ездить на концерты, куда захочу», заявила певица

Украинская певица Maruv крайне возмущена реакцией украинцев на вручении ей премии на MTV EMA, как лучшей артистке по версии MTV Russia.

В своих профилях в соцсетях артистка написала большой эмоциональный пост, в котором заявила, что получала награду якобы под украинским флагом.

«Мне надоел этот ненужный срач и искажения фактов в СМИ, я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации «Лучший артист по версии MTV Russia». Научитесь читать и проверять факты, прежде чем поливать грязью!», - заявила Анна Корсун.

«Эта номинация никак не привязана к стране или гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом я. MTV Russia - это филиал крупного глобального телеканала, и это единственная филия MTV на всем постсоветском пространстве, и она находится в России, поэтому так и называется. При этом здесь ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ», - отметила певица.

«Для особо одаренных хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала её под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fuck off»- заявила Maruv

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