«Мировая» певица Maruv гражданам Украины: «f*ck off»
«Буду ездить на концерты, куда захочу», заявила певица
Украинская певица Maruv крайне возмущена реакцией украинцев на вручении ей премии на MTV EMA, как лучшей артистке по версии MTV Russia.
В своих профилях в соцсетях артистка написала большой эмоциональный пост, в котором заявила, что получала награду якобы под украинским флагом.
«Мне надоел этот ненужный срач и искажения фактов в СМИ, я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации «Лучший артист по версии MTV Russia». Научитесь читать и проверять факты, прежде чем поливать грязью!», - заявила Анна Корсун.
«Эта номинация никак не привязана к стране или гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом я. MTV Russia - это филиал крупного глобального телеканала, и это единственная филия MTV на всем постсоветском пространстве, и она находится в России, поэтому так и называется. При этом здесь ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ», - отметила певица.
«Для особо одаренных хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала её под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fuck off»- заявила Maruv
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