Иван Дорн принял ванну с йогуртом в рекламе российского бренда (видео)



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Иван Дорн Скриншот видео

На видео певец принимает смешные позы, пародируя женщин из beauty-рекламы

Скандальный украинский певец и продюсер Иван Дорн снялся в рекламе российского йогурта.

Сегодня российские режиссеры из Red Pepper Film опубликовали в своих соцсетях тизер нового проекта «Че такие кислые?», где Иван Дорн принимает ванну из йогурта. Как сообщают авторы видео, ролик создан в коллаборации музыкального лейбла Ивана Дорна Masterskaya, бренда Epica и агентства Red Pepper Film.

Также сообщается, что перформанс в ванне — это анонс предстоящего эпичного мюзикла. Подробности сюжета пока держатся в тайне — авторы обещают «эпичные клипы, лучших музыкантов с лейбла Masterskaya.

На видео можно увидеть Ивана Дорна, позирующего совершенно обнаженным в ванной, заполненной йогуртом. Певец принимает пикантные позы, пародируя женщин из beauty-рекламы.