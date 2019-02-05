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    Шоу-биз

    Иван Дорн принял ванну с йогуртом в рекламе российского бренда (видео)

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    <p>Иван Дорн</p> <p></p> - Иван Дорн принял ванну с йогуртом в рекламе российского бренда (видео)

    Иван Дорн

    Скриншот видео

    На видео певец принимает смешные позы, пародируя женщин из beauty-рекламы

    Скандальный украинский певец и продюсер Иван Дорн снялся в рекламе российского йогурта.

    Сегодня российские режиссеры из Red Pepper Film опубликовали в своих соцсетях тизер нового проекта «Че такие кислые?», где Иван Дорн принимает ванну из йогурта. Как сообщают авторы видео, ролик создан в коллаборации музыкального лейбла Ивана Дорна Masterskaya, бренда Epica и агентства Red Pepper Film.

    Также сообщается, что перформанс в ванне — это анонс предстоящего эпичного мюзикла. Подробности сюжета пока держатся в тайне — авторы обещают «эпичные клипы, лучших музыкантов с лейбла Masterskaya.

    На видео можно увидеть Ивана Дорна, позирующего совершенно обнаженным в ванной, заполненной йогуртом. Певец принимает пикантные позы, пародируя женщин из beauty-рекламы.

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    Иван Дорн принял ванну с йогуртом в рекламе российского бренда (видео)
    Иван Дорн принял ванну с йогуртом в рекламе российского бренда (видео)
    Иван Дорн принял ванну с йогуртом в рекламе российского бренда (видео)
    Иван Дорн принял ванну с йогуртом в рекламе российского бренда (видео)

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    Иван Дорн
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