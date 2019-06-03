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    Шоу-биз

    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли

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    Анджелина Джоли с мамой - Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Анджелина Джоли с мамой

    На снимках голливудской актрисе чуть больше года.

    В cети опубликована новая порция фотографий маленькой Анджелины Джоли. На снимках девочка позирует вместе с матерью Маршелин Бертран. Часть фотографий сделана на фоне моря, другие кадры сняты в квартире семьи. Малышке на снимках чуть больше года.

    В этом возрасте маленькая Анджелина имела светлые пушковые волосы и короткую стрижку «под мальчика».

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    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли
    Из пухлой малышки в роковую красотку: в сети появились детские фото Анджелины Джоли

    Подписчики принялись сравнивать внешность взрослой Джоли с матерью. Некоторые фанаты решили, что Маршелин Бертран гораздо привлекательнее актрисы. В комментариях разгорелся спор.

    Ранее, 42-летняя голливудская звезда рассказала о проблемах со здоровьем. Анджелина Джоли призналась, что постоянно чувствует себя неважно. Врачи диагностировали у нее паралич Белла, в результате которого немеют мышцы лица.

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