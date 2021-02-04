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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в шелковом белье заставила мужчин растаять (фото)

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    <p>40-летняя Ким Кардашьян примерила на себя образ звезды пин-а</p> <div></div> - Ким Кардашьян в шелковом белье заставила мужчин растаять (фото)

    40-летняя Ким Кардашьян примерила на себя образ звезды пин-а

    instagram.com/kimkardashian/

    Звезда восхитила мужчин

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян обожает подчеркнуто соблазнительные наряды, демонстрирующие ее роскошные формы. На днях, супруга Канье Уэста примерила шелковое белье пыльно-розового цвета. Пеньюар на тонких бретелях подчеркнул пышную грудь телезвезды. Она не стала прятать под халатом стройные ноги.

    Сестра Кайли Дженнер воссоздала винтажную атмосферу не только в своем образе, но и в интерьере. Обстановка для съемок была стилизована под дорогой голливудский дом, который подошел бы старлетке 1950-х годов.

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    Ким Кардашьян в шелковом белье заставила мужчин растаять (фото)
    Ким Кардашьян в шелковом белье заставила мужчин растаять (фото)
    Ким Кардашьян в шелковом белье заставила мужчин растаять (фото)
    Ким Кардашьян в шелковом белье заставила мужчин растаять (фото)
    Ким Кардашьян в шелковом белье заставила мужчин растаять (фото)
    Ким Кардашьян в шелковом белье заставила мужчин растаять (фото)
    Ким Кардашьян в шелковом белье заставила мужчин растаять (фото)
    Ким Кардашьян в шелковом белье заставила мужчин растаять (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Поклонники инстадивы впечатлились яркими кадрами и не пожалели комплиментов. «Ким, ты прекрасна! Мое вдохновение!», «В стиле Мэрилин Монро! Идеально!», «Выглядишь сексуально и восхитительно!», «Роскошная красавица», «Королева Ким! Роскошные формы!», «Дразнишь воображение!», «Голливудская дива!», «Горячие кадры!», «Сногсшибательная красотка!», «Икона стиля!» — отметили мужчины.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 46-летняя Пенелопа Крус без лифчика шокировала фанатов.

    Жена Хавьера Бардема позировала фотографу. Пенелопа распустила длинные локоны по плечам. Крус сделала макияж в коричневых тонах, а губы подчеркнула помадой бледно-розового оттенка. Обладательница премии «Оскар» отказалась от бра и прикрыла пышную грудь вязаным пледом.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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