Известный российский актер назвал основные недостатки Путина

Артист сделал резкое заявление о президенте своей родины

Российский актер Алексей Серебряков, прославившийся после фильмов «Левиафан», «Штрафбат» и т. д. резко высказался о президенте России Владимире Путине. По данным «Главкома», артист обвинил президента в «бесконечном вранье и воровстве». Серебряков отметил: «Оказавшись перед Путиным, я бы ему

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алексей Серебряков

Артист сделал резкое заявление о президенте своей родины

Российский актер Алексей Серебряков, прославившийся после фильмов «Левиафан», «Штрафбат» и т. д. резко высказался о президенте России Владимире Путине. По данным «Главкома», артист обвинил президента в «бесконечном вранье и воровстве».

Серебряков отметил: «Оказавшись перед Путиным, я бы ему сказал, что больше всего мне не нравится «два «В»: вранье и воровство. При чем бесконечное. Наше с ним видение мира столь несоединимо, столь не связано, и что бы я ему не сказал, ни к чему это не приведет».

Также он добавил, что его видение мира категорически не совпадает с мнением Путина. А национальная идея России, по мнению Серебрякова, это хамство, которое до сих пор не может избавиться от элементов 90-х годов.

«Если удалиться от столицы страны на несколько десятков километров, то можно заметить много деталей из 1990-х годов. Знание и сообразительность не стали национальной идеей РФ. Ей являются хамство, сила и наглость», - подытожил актер.