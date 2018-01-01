  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Известный российский актер назвал основные недостатки Путина

    Артист сделал резкое заявление о президенте своей родины
    Российский актер Алексей Серебряков, прославившийся после фильмов «Левиафан», «Штрафбат» и т. д. резко высказался о президенте России Владимире Путине. По данным «Главкома», артист обвинил президента в «бесконечном вранье и воровстве». Серебряков отметил: «Оказавшись перед Путиным, я бы ему
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:56
    • Розсилка
    Алексей Серебряков
    Алексей Серебряков

    Артист сделал резкое заявление о президенте своей родины

    Российский актер Алексей Серебряков, прославившийся после фильмов «Левиафан», «Штрафбат» и т. д. резко высказался о президенте России Владимире Путине. По данным «Главкома», артист обвинил президента в «бесконечном вранье и воровстве».

    Серебряков отметил: «Оказавшись перед Путиным, я бы ему сказал, что больше всего мне не нравится «два «В»: вранье и воровство. При чем бесконечное. Наше с ним видение мира столь несоединимо, столь не связано, и что бы я ему не сказал, ни к чему это не приведет».

    Также он добавил, что его видение мира категорически не совпадает с мнением Путина. А национальная идея России, по мнению Серебрякова, это хамство, которое до сих пор не может избавиться от элементов 90-х годов.

    «Если удалиться от столицы страны на несколько десятков километров, то можно заметить много деталей из 1990-х годов. Знание и сообразительность не стали национальной идеей РФ. Ей являются хамство, сила и наглость», - подытожил актер.

    Читайте также: Ани Лорак похвасталась любовью российской публики.
    Читайте також
    российский артист артист актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ