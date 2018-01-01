«250 раз на сцене!» Актер Анатолий Гнатюк отметил юбилей спектакля «Шельменко-денщик»

Актер с коллегами отметил творческий юбилей одной из главных ролей в своем творчестве

В киевском Национальном Академическом театре им. Ивана Франко состоялась юбилейная 250-я постановка спектакля «Шельменко-денщик» с актером Анатолием Гнатюком в главной роли, сообщает «Главком». «250 раз на сцене! И почти 20 лет жизни. Аншлаг, смех, аплодисменты, радость от игры, веселая звезда от общества театральных

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Анатолий Гнатюк

Актер с коллегами отметил творческий юбилей одной из главных ролей в своем творчестве

В киевском Национальном Академическом театре им. Ивана Франко состоялась юбилейная 250-я постановка спектакля «Шельменко-денщик» с актером Анатолием Гнатюком в главной роли, сообщает «Главком».

«250 раз на сцене! И почти 20 лет жизни. Аншлаг, смех, аплодисменты, радость от игры, веселая звезда от общества театральных деятелей Украины, цветы, сладкие подарки, браво от зрителей и 250 грамм с друзьями. Спасибо мои гранде партнерам за многолетнее совместное творчество», - написал артист в Facebook.

«Шельменко-денщик» рассказывает о помещике Шпаке, который отказывается выдавать свою дочь Прысю за любимого ею молодого капитана Скворцова. У старика припасен для дочери более завидный жених, так что он всячески пытается разлучить влюбленных. Но тут в дело вмешивается хитрый денщик Скворцова, который находит способ устроить счастье молодых.

Эта пьеса украинского классика Григория Квитки-Основьяненко десятилетиями с успехом идет на многих сценах, а также легла в основу сценария нескольких фильмов. Кадры из