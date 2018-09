Известный телеведущий признался, что фанат «Евровидения» предложил ему $300 за интим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владимир Остапчук

Об пикантном предложении Владимир Остапчук рассказал на съемках шоу «Хто зверху?»

Во время конкурса «О ком это?» мужская и женская команды «Хто зверху?» делятся секретами из своей личной жизни. На этот раз на съемочной площадке откровенничали Иван Нави, Владимир Остапчук, Александр Бережок из «Дизель-шоу», Сергей Притула и Виктория Булитко, Даша Коломиец, Виктория Смеюха из «НеАнгелов», Леся Никитюк.

Во время съемок проекта неожиданно разоткровенничался ведущий международного песенного конкурса «Евровидение» Владимио Остапчук. По словам телеведущего, ему предлагали интим, да еще и за деньги.

«В прошлом году после «Евровидения» в одной из соцсетей мне написал сумасшедший фанат этого песенного конкурса. Писал на английском, но по этому английскому сразу было понятно: парень – араб. Это было примерно так: «I wonna sleap with you because you are sexy. And I will pay all money what I have – $300. (Я хочу спать с тобой, потому что ты секси. И я заплачу тебе все деньги, которые у меня есть – 300 долларов, – прим.ред.). Моей первой мыслью было: ах, ты, зараза! Я провел «Евровидение», так почему так дешево? Хоть бы 3000 долларов, да хотя бы 500!», - смеясь рассказал Владимир Остапчук.

Этот рассказ не оставил равнодушным острого на язык Сергея Притулу.

«Прости, Володя, но 3000 тыс долларов дают только тем, кто ведет национальные отборы «Евровидения», - отметил Притула.