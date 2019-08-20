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    Шоу-биз

    Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото

    • Розсилка
    Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото

    Пара познакомилась в 2011 году

    Один из самых популярных ютуберов в мире Феликс Чельберг, известный под именем PewDiePie, женился: 29-летний швед связал себя узами брака с Марцией Бизоньин после восьми лет отношений. Романтичная церемония прошла вчера в Лондоне, а из гостей присутствовали только родные и близкие люди.

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    Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото
    Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото
    Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото
    Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото
    Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото
    Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото
    Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото
    Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото
    Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото

    Пара познакомилась в 2011 году после того, как друг Марции показал ей канал Феликса, и девушка написала ютуберу, что его видео очень забавные. Свою свадьбу молодые люди назвали «самым прекрасным днем в жизни».

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