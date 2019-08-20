Известный ютубер PewDiePie женился: первые свадебные фото



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Пара познакомилась в 2011 году

Один из самых популярных ютуберов в мире Феликс Чельберг, известный под именем PewDiePie, женился: 29-летний швед связал себя узами брака с Марцией Бизоньин после восьми лет отношений. Романтичная церемония прошла вчера в Лондоне, а из гостей присутствовали только родные и близкие люди.

Пара познакомилась в 2011 году после того, как друг Марции показал ей канал Феликса, и девушка написала ютуберу, что его видео очень забавные. Свою свадьбу молодые люди назвали «самым прекрасным днем в жизни».