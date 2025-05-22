Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра

Євген Рибчинський: «Найбільше, мені здається, і мама і тато люблять Наташу Могилевську»

Сьогодні, 22 травня, легендарний український поет-пісняр Юрій Рибчинський відзначає своє 80-річчя. З цієї нагоди «Главком» поспілкувався з його сином Євгеном Рибчинським, який розкрив цікаві подробиці про сімейне життя та стосунки з відомими артистами. Зокрема, Євген назвав співачку, до якої родина Рибчинських відчуває особливу прихильність.

«Найбільше, мені здається, і мама і тато люблять Наташу Могилевську», – зазначив Євген Рибчинський. За його словами, вона стала справжнім членом родини: «Вона мені як сестра, а батькам – як донька. Чудова людина і прекрасна співачка».

Він підкреслив, що його мама завжди позитивно ставилась до частих опікунств Юрія Євгеновича над молодими талановитими артистками. «Мама у мене не менш фантастична, ніж батько. Можливо, в цьому і секрет їхнього 56-річного шлюбу», – розповів Євген Рибчинський.

Він також додав, що Олександра Іванівна досі підтримує дружні стосунки з багатьма колишніми підопічними свого чоловіка, навіть коли сам Юрій Рибчинський «давно охолонув і втратив інтерес».

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, свій 80-річний ювілей святкує Народний артист і Герой України Юрій Рибчинський – один із творців сучасної української естрадної пісні. «Главком» пригадує основні етапи його життя і творчості.

Пісні Рибчинського виконували такі відомі артисти, як Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Руслана Лижичко, Павло Зібров та багато інших.