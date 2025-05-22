Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Батько і син Рибчинські
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

 Євген Рибчинський: «Найбільше, мені здається, і мама і тато люблять Наташу Могилевську»

Сьогодні, 22 травня, легендарний український поет-пісняр Юрій Рибчинський відзначає своє 80-річчя. З цієї нагоди «Главком» поспілкувався з його сином Євгеном Рибчинським, який розкрив цікаві подробиці про сімейне життя та стосунки з відомими артистами. Зокрема, Євген назвав співачку, до якої родина Рибчинських відчуває особливу прихильність.

«Найбільше, мені здається, і мама і тато люблять Наташу Могилевську», – зазначив Євген Рибчинський. За його словами, вона стала справжнім членом родини: «Вона мені як сестра, а батькам – як донька. Чудова людина і прекрасна співачка».

Він підкреслив, що його мама завжди позитивно ставилась до частих опікунств Юрія Євгеновича над молодими талановитими артистками. «Мама у мене не менш фантастична, ніж батько. Можливо, в цьому і секрет їхнього 56-річного шлюбу», – розповів Євген Рибчинський.

Він також додав, що Олександра Іванівна досі підтримує дружні стосунки з багатьма колишніми підопічними свого чоловіка, навіть коли сам Юрій Рибчинський «давно охолонув і втратив інтерес».

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, свій 80-річний ювілей святкує Народний артист і Герой України Юрій Рибчинський – один із творців сучасної української естрадної пісні. «Главком» пригадує основні етапи його життя і творчості.

Пісні Рибчинського виконували такі відомі артисти, як Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Руслана Лижичко, Павло Зібров та багато інших. 

 

Читайте також:

Теги: Юрій Рибчинський Наталя Могилевська Євген Рибчинський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шоу-біз

Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра
Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра
Російська співачка вкрала образ Олі Полякової (фото)
Російська співачка вкрала образ Олі Полякової (фото)
Кондратюк розповів, чого поїхав в США
Кондратюк розповів, чого поїхав в США
Іво Бобул виказав образу на покійного Назарія Яремчука
Іво Бобул виказав образу на покійного Назарія Яремчука
«Стану частиною армії». Хіменес-Браво показався у військовій формі
«Стану частиною армії». Хіменес-Браво показався у військовій формі
Іво Бобул оголосив себе найкращим співаком України і порадив не наїжджати на нього
Іво Бобул оголосив себе найкращим співаком України і порадив не наїжджати на нього

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
39K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
38K
Портнов тікав, але не втік
34K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
18K
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua