Как бутик: Ким Кардашьян удивила размерами своей гардеробной



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Ким Кардашьян

Поклонники светской львицы удивились огромным размерам гардеробной комнаты Ким

Неудивительно, что 38-летняя Ким Кардашьян опаздывает на важные встречи из-за долгих сборов, ведь в ее личной гардеробной комнате можно запросто заблудиться! В этом можно убедиться, взглянув на новый кадр, который звезда накануне опубликовала в своем Instagram.

На фото Ким, одетая в вечернее платье белого цвета с голой спиной, позирует на фоне полок в своей гардеробной, которая больше напоминает люксовый бутик. Причем на снимке Кардашьян показала далеко не всю коллекцию своих вещей, а лишь ее малую часть: сумки, обувь и аксессуары.

«Примерка», - коротко подписала снимок звезда.

Размеры гардеробной комнаты Ким Кардашьян впечатлили даже ее бывалых фолловеров. В комментариях они не только выразили свое удивление этим фактом, но и попутно осыпали супругу Канье Уэста комплиментами.

Примечательно, что в последнее время в гардеробе супруги Канье Уэста появилось больше винтажных вещей. Особенно Ким привлекают творения французского модельера Тьерри Мюглера - в винтажных нарядах этого бренда Кардашьян вышла в свет аж три раза за последние несколько месяцев. В гардеробе звезды также имеются нарядах из коллекций 90-х от Jean Paul Gaultier и Versace.