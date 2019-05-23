Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким Кардашьян

Светская львица в социальной сети поделилась фото, на котором предстала в необычном наряде

Ким Кардашян запустила собственную линию декоративной косметики под названием KKW The Mrs West Collection, приурочив ее анонс к годовщине свадьбы с Канье Уэстом, 17 мая.Ким опубликовала кадр в платье, украшенном живыми розами, однако дизайнер решил не ограничиваться верхушками цветов, а прикрепил их к корсету платья целиком, со стеблями и листьями.

Наряд смутил фолловеров Кардашян, и они открыто написали, что светская львица выглядит в нем нелепо.

«Зачем ты надела салат из капусты?», «Ким, верни куст в сад, где ему и место», «Я надеюсь, на розах есть шипы, ведь за такую глупость человек должен страдать», - написали подписчики.