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    Шоу-биз

    Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети

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    Ким Кардашьян - Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети
    Ким Кардашьян

    Светская львица в социальной сети поделилась фото, на котором предстала в необычном наряде

    Ким Кардашян запустила собственную линию декоративной косметики под названием KKW The Mrs West Collection, приурочив ее анонс к годовщине свадьбы с Канье Уэстом, 17 мая.Ким опубликовала кадр в платье, украшенном живыми розами, однако дизайнер решил не ограничиваться верхушками цветов, а прикрепил их к корсету платья целиком, со стеблями и листьями.

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    Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети
    Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети
    Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети
    Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети
    Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети
    Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети
    Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети
    Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети
    Как куст в саду: платье Ким Кардашьян из живых цветов раскритиковали в сети

    Наряд смутил фолловеров Кардашян, и они открыто написали, что светская львица выглядит в нем нелепо.

    «Зачем ты надела салат из капусты?», «Ким, верни куст в сад, где ему и место», «Я надеюсь, на розах есть шипы, ведь за такую глупость человек должен страдать», - написали подписчики.

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