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    Шоу-биз

    Как прошел киевский концерт «Океана Эльзы» (фото)

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    <p>Святослав Вакарчук</p> <p>instagram.com/vakarchuk.svyatoslav/</p> - Как прошел киевский концерт «Океана Эльзы» (фото)

    Святослав Вакарчук

    instagram.com/vakarchuk.svyatoslav/

    В столице на ВДНХ состоялось масштабное действо от группы

    В День Киева, 26 мая состоялось шоу легендарной украинской группы «Океан Эльзы». «Демократический» концерт, как назвал его фронтмен группы Святослав Вакарчук, состоялся на территории Выставочного центра и стал одним из самых масштабных за всю историю коллектива. На шоу пришло около ста тысяч зрителей.

    Особенностью музыкального зрелища стала специальная сцена с обзором на 360 градусов и только одна фан-зона на четыре гектара.

    Снимками грандиозного события Вакарчук поделился на официальной странице группы в Facebook.

    Во время концерта Вакарчук много общался с фанатами. В одном из моментов исполнитель обратился к крымскотатарскому народу со словами «мы вернемся на родную землю» и развернул крымскотатарский флаг и посвятил им песню «Коли тобі важко».

    Также во время концерта Вакарчук вспомнил наших политзаключенных и бойцов, которые защищают Украину, и также посвятил им отдельную композицию.

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