Как прошел киевский концерт «Океана Эльзы» (фото)



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Святослав Вакарчук instagram.com/vakarchuk.svyatoslav/

В столице на ВДНХ состоялось масштабное действо от группы

В День Киева, 26 мая состоялось шоу легендарной украинской группы «Океан Эльзы». «Демократический» концерт, как назвал его фронтмен группы Святослав Вакарчук, состоялся на территории Выставочного центра и стал одним из самых масштабных за всю историю коллектива. На шоу пришло около ста тысяч зрителей.

Особенностью музыкального зрелища стала специальная сцена с обзором на 360 градусов и только одна фан-зона на четыре гектара.

Снимками грандиозного события Вакарчук поделился на официальной странице группы в Facebook.

Во время концерта Вакарчук много общался с фанатами. В одном из моментов исполнитель обратился к крымскотатарскому народу со словами «мы вернемся на родную землю» и развернул крымскотатарский флаг и посвятил им песню «Коли тобі важко».

Также во время концерта Вакарчук вспомнил наших политзаключенных и бойцов, которые защищают Украину, и также посвятил им отдельную композицию.