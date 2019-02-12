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    Шоу-биз

    Как розовая шаурма: Кэти Перри высмеяли за образ на «Грэмми»

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    Кэти Перри - Как розовая шаурма: Кэти Перри высмеяли за образ на «Грэмми»
    Кэти Перри

    В Лос-Анджелесе состоялась 61-яцеремония награждения престижной музыкальной премии

    На минувшей церемонии вручения премии «Грэмми» было достаточно странных и даже фриковатых костюмов, но образ Кэти Перри больше всего запал в душу пользователям Сети. На него тут же стали делать забавные мемы, из которых нам удалось собрать целую галерею.

    Амплитуда фанатских сравнений оказалась очень широкой: от сладкой ваты, до тампона. В общем, пользователи сети фантазии не жалели.

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    Как розовая шаурма: Кэти Перри высмеяли за образ на «Грэмми»
    Как розовая шаурма: Кэти Перри высмеяли за образ на «Грэмми»
    Как розовая шаурма: Кэти Перри высмеяли за образ на «Грэмми»
    Как розовая шаурма: Кэти Перри высмеяли за образ на «Грэмми»
    Как розовая шаурма: Кэти Перри высмеяли за образ на «Грэмми»
    Как розовая шаурма: Кэти Перри высмеяли за образ на «Грэмми»
    Как розовая шаурма: Кэти Перри высмеяли за образ на «Грэмми»
    Как розовая шаурма: Кэти Перри высмеяли за образ на «Грэмми»
    Как розовая шаурма: Кэти Перри высмеяли за образ на «Грэмми»

    Напомним, лауреатом 61-й церемонии награждения в главных номинациях, «Песня года» и «Запись года», стал американский актер Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Childish Gambino. Его наградили за песню This Is America. К слову, он удостоился наград и в еще нескольких категориях: «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео». «Лучшим новым исполнителем» назвали Дуа Липу, а «Альбомом года» стала пластинка кантри-певицы Кейси Масгрейвс.

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