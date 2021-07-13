  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Как выглядит шикарная резиденция звезды «Квартала 95» (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Звезда &laquo;Квартала 95&raquo; Елена Кравец - Как выглядит шикарная резиденция звезды «Квартала 95» (видео)
    Звезда «Квартала 95» Елена Кравец

    В сети показали, как выглядит шикарная резиденция Елены Кравец

    Елена Кравец живет в загородном деревянном коттедже на берегу Днепра. В этом элитном коттеджном городке домов совсем немного – чуть более десятка. Однако на Левом берегу Днепра живут в основном звезды шоу-бизнеса.

    Как выглядит резиденция за городом Елены Кравец, показали в программе "Викриття" на телеканале LIVE.

    Дом участницы «Квартал 95» находится в элитном районе на Осокорках. Весь коттеджный поселок надежно охраняется – есть посты на въезде и охрана на набережной. Сам дом выполнен из дерева и в нем два этажа.

    На территории коттеджного поселка есть общий бассейн для всех жителей – он наполнен морской водой. На берегу у каждого владельца дома есть одно парковочное место для собственных катеров или яхт.

    Дом Елены Кравец находится в 50 метрах от воды и в ее резиденции всегда есть тень, так как на территории много высоких деревьев. На территории есть только газон и небольшая изгородь – из кустов. В доме около 300 квадратных метров, и он полностью сделан из деревянных брусьев.

    Кухня у Елены Кравец с высокими потолками и огромной люстрой в виде ветки дерева. На втором этаже расположены две детские комнаты – для двойняшек Кати и Вани, а также комната старшей дочери Кравец – Маши.

    Ранее артистка рассказывала в интервью, что в ее доме достаточно места для антиквариата и для этнических мотивов, так как она любит привозить из поездок аутентичные сувениры.

    Все дома в коттеджном поселке уже выкуплены. Однако можно взять в аренду домик за 5000 долларов и стать соседом Елены Кравец.

    Теги: знаменитости шоу-бизнес дом
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Как выглядит шикарная резиденция звезды «Квартала 95» (видео)