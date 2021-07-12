Самая красивая женщина в мире засветила своего любовника (фото)

Звезда раскрыла личность нового бойфренда

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в Instagram фото с новым бойфрендом. Журналистам Teen Vogue удалось рассекретить его личность.

На одном из размещенных в сети кадров из Канн Хадид запечатлена с мужчиной — пара стоит на балконе в обнимку и целуется. «Время моей жизни. Здорова, работаю и любима», — подписала она пост.

По информации издания, новым партнером супермодели стал дизайнер и арт-директор Марк Калман. Известно, что он живет в Нью-Йорке, ведет непубличный образ жизни и занимается дизайном обложек музыкальных альбомов, среди его клиентов, в частности, рэпер Трэвис Скотт.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.