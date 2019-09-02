  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Как звезды и политики детей в школу сводили (фото)

    • Розсилка
    Фото: instagram.com/realpotap/ - Как звезды и политики детей в школу сводили (фото)
    Фото: instagram.com/realpotap/

    Сегодня дети после каникул выходят на учебу

    В Киеве, 2 сентября, знаменитости и политики повели своих детей в школу. Продюсер Потап запостил в фотоблоге снимок, где предстает с бывшей женой Ириной Горовой и их детьми – Андреем и Натальей. Они провожали мальчика в пятый класс. Маричка Падалко показала, что семьей в полном составе пошли в школу в вышиванках. Певец Александр Пономарев повел своего сына Сашу уже в 7 класс. А вот сын президента Украины сегодня пошел в первый класс.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Как звезды и политики детей в школу сводили (фото)
    Как звезды и политики детей в школу сводили (фото)
    Как звезды и политики детей в школу сводили (фото)
    Как звезды и политики детей в школу сводили (фото)
    Как звезды и политики детей в школу сводили (фото)
    Как звезды и политики детей в школу сводили (фото)
    Как звезды и политики детей в школу сводили (фото)
    Как звезды и политики детей в школу сводили (фото)

     Читайте также: Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже

    знаменитости дети Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ