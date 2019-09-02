Как звезды и политики детей в школу сводили (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram.com/realpotap/

Сегодня дети после каникул выходят на учебу

В Киеве, 2 сентября, знаменитости и политики повели своих детей в школу. Продюсер Потап запостил в фотоблоге снимок, где предстает с бывшей женой Ириной Горовой и их детьми – Андреем и Натальей. Они провожали мальчика в пятый класс. Маричка Падалко показала, что семьей в полном составе пошли в школу в вышиванках. Певец Александр Пономарев повел своего сына Сашу уже в 7 класс. А вот сын президента Украины сегодня пошел в первый класс.

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