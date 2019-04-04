Камалия готова спеть на дебатах Зеленского и Порошенко гимн Украины



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Украинская певица и супруга миллиардера Мохаммада Захура всячески поддерживает Владимира Зеленского

Совсем недавно украинская певица Камалия призвала в сети сторонников лидера «Квартал 95» не расслабляться и поддержать своего кандидата во втором туре.

«Победа в первом раунде - это просто победа в битве. Война еще не окончена. Все те, кто поддержали Володю Зеленского, не должны праздновать сейчас, скорее оставьте это на 21 апреля», - отметила певица.

А уже сегодня, артистка заявила, что готова спеть гимн Украины перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.





«Готова спеть гимн Украины перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко на олимпийском стадионе», – написала артистка в Instagram.



