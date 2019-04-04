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    Камалия готова спеть на дебатах Зеленского и Порошенко гимн Украины

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    Камалия готова спеть на дебатах Зеленского и Порошенко гимн Украины

    Украинская певица и супруга миллиардера Мохаммада Захура всячески поддерживает Владимира Зеленского

    Совсем недавно украинская певица Камалия призвала в сети сторонников лидера «Квартал 95» не расслабляться и поддержать своего кандидата во втором туре.

    «Победа в первом раунде - это просто победа в битве. Война еще не окончена. Все те, кто поддержали Володю Зеленского, не должны праздновать сейчас, скорее оставьте это на 21 апреля», - отметила певица. 

    А уже сегодня, артистка заявила, что готова спеть гимн Украины перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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    Готова спеть Гимн Украины перед дебатами @zelenskiy_official и @poroshenkopetro на олимпийском стадионе.

    Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)


    «Готова спеть гимн Украины перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко на олимпийском стадионе», – написала артистка в Instagram.


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