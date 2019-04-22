Камалия и Оля Полякова поздравили Владимира Зеленкоского с победой



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Камалия и Оля Полякова tsn.ua

Украинские певицы с самого начала не скрывали свои политические предпочтения

Украинские звезды не остались в стороне от выборов президента Украины и активно поддерживали своих кандидатов в соцсетях.

Среди самых активных оказались Оля Полякова и Камалия. Звездные дамы уже успели поздравить Владимира Зеленского с победой, после того, как стали известны данные Национального экзит-пола.

Оля Полякова намекнула, что готова заменить Зеленского в юмористическом шоу и опубликовала в соцсети совместный снимок в со съемок.

«Начинается новая эра! Поздравляю, Владимир Зеленский! И если что, я не выше, я длиннее. Кстати, на этом фото я предлагала потренироваться, как я буду вести «Лигу смеха», когда победит Владимир!»

Поздравитьс победой Владимира Зеленского и его команду поспешила и Камалия.

«Добро пожаловать Владимир Зеленский - наш новый президент. Спасибо Порошенко за честные выборы.

Мы все за процветающую Украину».

Стоит отметить, что Владимир Зеленский уже получил поздравления от мировых политиков - президента Франции Эммануэля Макрона, генсека НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

Кроме этого, политики выразили надежду, что новый президент Украины продолжит тесное сотрудничество и будет продолжать стоить демократическую страну, как и его предшественник Петр Порошенко.



