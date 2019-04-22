  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Камалия и Оля Полякова поздравили Владимира Зеленкоского с победой

    • Розсилка
    Камалия и Оля Полякова - Камалия и Оля Полякова поздравили Владимира Зеленкоского с победой
    Камалия и Оля Полякова
    tsn.ua

    Украинские певицы с самого начала не скрывали свои политические предпочтения

    Украинские звезды не остались в стороне от выборов президента Украины и активно поддерживали своих кандидатов в соцсетях.

    Среди самых активных оказались Оля Полякова и Камалия. Звездные дамы уже успели поздравить Владимира Зеленского с победой, после того, как стали известны данные Национального экзит-пола.

    Оля Полякова намекнула, что готова заменить Зеленского в юмористическом шоу и опубликовала в соцсети совместный снимок в со съемок.

    «Начинается новая эра! Поздравляю, Владимир Зеленский! И если что, я не выше, я длиннее. Кстати, на этом фото я предлагала потренироваться, как я буду вести «Лигу смеха», когда победит Владимир!»

    Поздравитьс победой Владимира Зеленского и его команду поспешила и Камалия. 

    «Добро пожаловать Владимир Зеленский - наш новый президент. Спасибо Порошенко за честные выборы.
    Мы все за процветающую Украину».

    Стоит отметить, что Владимир Зеленский уже получил поздравления от мировых политиков - президента Франции Эммануэля Макрона, генсека НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

    Кроме этого, политики выразили надежду, что новый президент Украины продолжит тесное сотрудничество и будет продолжать стоить демократическую страну, как и его предшественник Петр Порошенко.


    Читайте також
    Камалия Оля Полякова Владимир Зеленский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ