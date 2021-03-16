Камалия на всю страну засветила свои блины (фото)

Артистка показала, как праздновала Масленицу

Украинцы отпраздновали праздник Масленицы, который начался 8 марта и закончился 14 марта.

В течение этой недели принято готовить главный атрибут праздника — блины. Звезды украинского шоу-биза также стали к плите и напекли вкусностей, как певица Камалия. В фотоблоге звезда запостила снимки, где позирует с тарелкой аппетитных блинов с корицей, яблоками и маком, на которые даже посягнул попугай.

«Как хорошо, когда вся семья собирается за большим столом! Всем здоровья, любви и вкусных блинов!», - написала исполнительница.

В комментариях сторонники оценили старания певицы и похвалили ее за кулинарные способности.

«Блины у вас получились роскошные! Такие тонкие, прямо идеальные», «Фото красивые — какие-то уютные», «Аппетитные блины», - комментируют фото пользователи сети.

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