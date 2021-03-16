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    Камалия на всю страну засветила свои блины (фото)

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    Певица Камалия - Камалия на всю страну засветила свои блины (фото)
    Певица Камалия
    instagram.com/kamaliyaofficial/

    Артистка показала, как праздновала Масленицу

    Украинцы отпраздновали праздник Масленицы, который начался 8 марта и закончился 14 марта.

    В течение этой недели принято готовить главный атрибут праздника — блины. Звезды украинского шоу-биза также стали к плите и напекли вкусностей, как певица Камалия. В фотоблоге звезда запостила снимки, где позирует с тарелкой аппетитных блинов с корицей, яблоками и маком, на которые даже посягнул попугай.

    «Как хорошо, когда вся семья собирается за большим столом! Всем здоровья, любви и вкусных блинов!», - написала исполнительница.

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    Камалия на всю страну засветила свои блины (фото)
    Камалия на всю страну засветила свои блины (фото)
    Камалия на всю страну засветила свои блины (фото)
    instagram.com/kamaliyaofficial/

    В комментариях сторонники оценили старания певицы и похвалили ее за кулинарные способности.

    «Блины у вас получились роскошные! Такие тонкие, прямо идеальные», «Фото красивые — какие-то уютные», «Аппетитные блины», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

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    Теги: знаменитости Камалия самые сексуальные певица шоу-бизнес
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