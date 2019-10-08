Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами



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Камалия с детьми instagram.com/kamaliyaofficial/

Захур с Камалией могли стать родителями сразу четырех детей, и были к этому готовы

Певица Камалия в интервью «Мати і дитина» вспомнила, как ее оплодотворяли, и рассказала о том, как лошади помогают ей восстанавливаться.

«Когда женщина очень хочет стать мамой, она использует для этого все способы и возможности, которые предлагает современная медицина. Лично мне на пути к желанному материнству пришлось пройти все, что только можно было пройти: и несколько срывов беременности, и операцию по удалению эндометрия, и длительный прием гормональных препаратов», - вспоминает Камалия.

«В конце концов, когда я дошла до критической отметки для первой беременности - возраста, и врач предложил мне альтернативу в виде ЭКО, я согласилась не раздумывая. Это решение далось мне довольно легко. После всех испытаний, которые проходит женщина, искусственное оплодотворение воспринимается уже не как дополнительная проблема, а как облегчение и реальный шанс на материнство», - поделилась звезда.

«У меня даже спрашивали: «А что, если все четыре приживутся ?!». На что я отвечала: «Да будут все четыре, главное - они будут!», - отметила она.

А когда Камалия узнала о беременности, они с мужем даже боялись радоваться и друг друга приветствовать, чтобы не сглазить.