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    Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами

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    <p>Камалия с детьми</p> <p>instagram.com/kamaliyaofficial/</p> - Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами

    Камалия с детьми

    instagram.com/kamaliyaofficial/

    Захур с Камалией могли стать родителями сразу четырех детей, и были к этому готовы

    Певица Камалия в интервью «Мати і дитина» вспомнила, как ее оплодотворяли, и рассказала о том, как лошади помогают ей восстанавливаться.

    «Когда женщина очень хочет стать мамой, она использует для этого все способы и возможности, которые предлагает современная медицина. Лично мне на пути к желанному материнству пришлось пройти все, что только можно было пройти: и несколько срывов беременности, и операцию по удалению эндометрия, и длительный прием гормональных препаратов», - вспоминает Камалия.

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    Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами
    Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами
    Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами
    Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами
    Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами
    Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами
    Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами
    Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами
    Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами
    Камалия рассказала, как ее оплодотворяли четырьмя эмбрионами

    «В конце концов, когда я дошла до критической отметки для первой беременности - возраста, и врач предложил мне альтернативу в виде ЭКО, я согласилась не раздумывая. Это решение далось мне довольно легко. После всех испытаний, которые проходит женщина, искусственное оплодотворение воспринимается уже не как дополнительная проблема, а как облегчение и реальный шанс на материнство», - поделилась звезда.

    «У меня даже спрашивали: «А что, если все четыре приживутся ?!». На что я отвечала: «Да будут все четыре, главное - они будут!», - отметила она.

    А когда Камалия узнала о беременности, они с мужем даже боялись радоваться и друг друга приветствовать, чтобы не сглазить.

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    Камалия певица
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