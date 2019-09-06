Камалия трогательно поздравила дочерей-двойняшек с днем рождения



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Камалия

Девочкам исполнилось по 6 лет

Жена миллиардера Мохаммада Захура поздравила, певица Камалия поздравила своих дочерей – Арабеллу и Мирабеллу – с шестилетием. Трогательный пост счастливая мать опубликовала в Инстаграме.

«Сегодня 6-е сентября - лучший день в моей жизни. Неважно, солнечно, пасмурно, или идет дождь, все равно остается лучшим днем в моей жизни. День, когда я внезапно стала зрелой. День, когда приоритеты в моей жизни полностью изменились», - подписала фото Камалия.

«День, когда я стала матерью - матерью двух прекрасных невинных ангелов по имени Арабелла и Мирабелла. Сегодня в 21:25 и 21:34 им будет 6 лет. 6 лет, как мои дни изменились от простого существования к полноценной жизни. Я никогда не перестану благодарить Бога за то, что он благословил меня такими изящными посланиями. С днем рождения, мои принцессы!», - написала звезда.