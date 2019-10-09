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    Шоу-биз

    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян

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    <p>Ким Кардашьян и Канье Уэст</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян

    Ким Кардашьян и Канье Уэст

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Многие отговаривали Канье от отношений с Кардашьян

    42-летний рэпер с нежностью вспомнил, с чего начались его отношения с 38-летней звездой реалити-шоу. Канье Уэст полюбил будущую жену еще задолго до того, как они стали встречаться. Ким и Канье поженились 24 мая 2014 года, а познакомились задолго до того, как между ними появилась романтическая связь – в 2002 году.

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    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян
    Канье Уэст рассказал о начале их романа с Ким Кардашьян

    Музыкант спрашивал знакомых о Ким, и ему говорили, что у нее есть бойфренд. Но это не останавливало рэпера. «Всякий раз, когда я видел Ким или находился рядом с ней, я чувствовал магнетическое притяжение… Она казалась мне доброй, чистой, любящей, храброй и сильной женщиной», – признался Уэст.

    Несмотря на то, что сердце Ким было занято, звезды она стала общаться с Уэстом. «Мы с Канье постоянно общались, и постепенно наши жизни переплелись», - рассказала инстадива. Судьбоносной для них стала встреча во Франции. Канье пригласил Ким на показ в Париж, где и закрутился их бурный роман.

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    Кардашьян Канье Уэст
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