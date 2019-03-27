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    Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона

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    Кендалл Дженнер - Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона
    Кендалл Дженнер

    Звезды порадовали поклонников новыми фото

    23-летняя Кендалл Дженнер похвасталась новым маникюром в Instagram Stories. Звезда реалити опубликовала несколько селфи, на которых хорошо видны ее ногти с черно-белым коровьим принтом.

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    Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона
    Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона
    Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона
    Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона
    Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона
    Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона
    Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона
    Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона
    Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона

    Анималистичный принт сейчас на пике популярности, а «корову» называют новым модным конкурентом «леопарда» и «зебры».

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    Такой необычный дизайн будет хорошо смотреться как на длинных, так и на коротких ногтях. С рисунком можно экспериментировать, например использовать в качестве акцента на однотонном маникюре.

    Две недели назад 25-летняя Ариана Гранде показала подписчикам похожий маникюр. Певица выставила кадр, на котором позирует, прислонив палец к губам.

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    Недавно Ариана начала мировой тур Sweetener World Tour. Для концертов звезда выбирает яркие образы. Так, на видео со смелым танцем у стойки с микрофоном Гранде напомнила поклонникам куклу Барби.

     

    Джерело: Cosmopolitan

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