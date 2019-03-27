Кендалл Дженнер и Ариана Гранде показали самый модный маникюр сезона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кендалл Дженнер

Звезды порадовали поклонников новыми фото

23-летняя Кендалл Дженнер похвасталась новым маникюром в Instagram Stories. Звезда реалити опубликовала несколько селфи, на которых хорошо видны ее ногти с черно-белым коровьим принтом.

Анималистичный принт сейчас на пике популярности, а «корову» называют новым модным конкурентом «леопарда» и «зебры».

Такой необычный дизайн будет хорошо смотреться как на длинных, так и на коротких ногтях. С рисунком можно экспериментировать, например использовать в качестве акцента на однотонном маникюре.

Две недели назад 25-летняя Ариана Гранде показала подписчикам похожий маникюр. Певица выставила кадр, на котором позирует, прислонив палец к губам.

Недавно Ариана начала мировой тур Sweetener World Tour. Для концертов звезда выбирает яркие образы. Так, на видео со смелым танцем у стойки с микрофоном Гранде напомнила поклонникам куклу Барби.

Джерело: Cosmopolitan