Кевин Костнер и Вуди Харрельсон: вышел трейлер криминальной драмы о погоне за Бонни и Клайдом



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Создатели ленты обещают показать «нерассказанную историю» о двух легендах, которым удалось поймать преступную парочку

В сети появился трейлер к криминальной драме «Рыцари большой дороги» (The Highwaymen). В главных ролях снялись Кевин Костнер («Телохраитель») и Вуди Харрельсон («Иллюзия обмана»). Проект является детищем стримингового сервиса Netflix, где показывается знакомая история под другим углом.

В центре сюжета двое техасских рейнджеров Фрэнк Хэймер (Кевин Костнер) и Мэни Голт (Вуди Харрельсон), которые в результате схватили Бонни и Клайда в 1934 году, чего не смогли сделать сотрудники ФБР.

В трейлере два экс-копа подначивают друг друга, обсуждая свое здоровье и полученные ранения. Во второй части они показаны уже в самом разгаре охоты, которая заканчивается словами Харрельсона: «Клайд может быть и король, но я - техасский рейнджер».

Бонни Паркер и Клайд Бэррой были реальными грабителями, которые стали легендарными ворами, убив по меньшей мере девять офицеров полиции и четырех гражданских лиц. Хэймар и Голт были копами в отставке, которых вернули на службу, чтобы они их поймали. Им удалось это сделать спустя 102 дня погони.

Первый фильм о Бонни и Клайде вышел в 1967 году. В нем преступная парочка была показана в романтическом ореоле.