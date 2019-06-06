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    Шоу-биз

    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки

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    Кейт Бекинсейл&nbsp; - Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл 

    45-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фрагмент из переписки с 20-летней дочерью Лили Мо Шин

    Актрисе приснился кошмар, в котором ее дочь употребляла запрещенные вещества. Испугавшись, что сон вещий, Кейт написала Лили. Мама попыталась выяснить, зависит ли девочка от наркотиков.

     «Ты употребляешь много кокаина?!» – обратилась Кейт к Лили. Дочь актрисы ответила отрицательно. Она была сбита с толку неожиданным вопросом и последующим молчанием матери.

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    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки
    Кейт Бекинсейл обвинила дочь в употреблении наркотиков: фото переписки

     «Я вообще его не употребляю. А что происходит? Эй? Я физически не могу употреблять кокаин. Ты не можешь просто задать мне такой вопрос и замолчать!» - возмутилась Лили. Через некоторое время Кейт призналась, что «сошла с ума», увидев ее в роли наркоманки во сне. В ответ девушка в шутку назвала маму безумной.

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     «Стоит проверить на случай, если вдруг стала прорицателем во сне», - подписала кадр с перепиской Бекинсейл. Поклонники оценили публикацию звезды и вспомнили похожие случаи из собственного опыта.

     

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