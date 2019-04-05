Кейт Бекинсейл опубликовала фото без макияжа и фильтров



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Кейт Бекинсейл

Звезда порадовала поклонников новым фото

Вчера 45-летняя Кейт Бекинсейл удивила поклонников в Instagram селфи без макияжа. И мы говорим не о такой фотографии, как у Кайли Дженнер, с наращенными ресницами, татуажем бровей и филлером в губах. Актриса действительно предстала перед почти тремя миллионами фолловеров с «голым» лицом.

«Mens sana in corpore sano» (в переводе с латинского «в здоровом теле - здоровый дух»), - подписала снимок звезда.

Буквально за пару часов пост набрал 121 тысячу лайков. Фанаты Кейт буквально засыпали ее комплиментами.

Напомним, в марте Бекинсейл удалила свой аккаунт после критики их отношений с комиком Питом Дэвидсоном, который на 20 лет младше ее.

Напомним, что впервые о романе Пита и Кейт заговорили в начале февраля, когда папарацци засняли их держащимися за руки. С тех пор их чуть ли не каждый день фотографируют за поцелуями: то на хоккейном матче в Нью-Йорке, то в ресторане, то на прогулке. Своих чувств на публике они, как видно, проявлять ничуть не стесняются.