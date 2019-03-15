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    Шоу-биз

    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте

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    Кейт Бекинсейл - Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл

    Кинозвезда порадовала поклонников новыми фото

    45-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл продолжает привлекать к себе внимание общественности. Не успели в прессе утихнуть разговоры о ее новом возлюбленном Пите Дэвидсоне и их 20-летней разнице в возрасте, как актриса дала поклонникам и недоброжелателям новый повод для разговоров.

    На этот раз Бекинсейл опубликовала в своем Instagram снимок, сделанный в ванной комнате. На нем звезда предстала в сексуальном черном боди с кружевными вставками и глубоким вырезом. Фото актриса подписала в свойственной себе шутливой манере.

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    «Немного поработала сантехником: раздавала маленькие полотенца и давала вдохновляющие уроки танцев», - написала Кейт.

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    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте
    Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте

    Увидев этот кадр, многие фолловеры сочли, что Кейт опубликовала его с целью привлечь к себе внимание своего молодого бойфренда. Другие интернет-пользователи предположили, что у Бекинсейл были и другие мотивы: например, доказать общественности, что в своем возрасте она может дать фору и многим молодым девушкам.

    Кстати, сама Кейт едва ли переживает по поводу возраста. К примеру, в одном из недавних интервью Бекинсейл призналась, что спокойно относится к старению, и с иронией назвала себя «ужасным ископаемым».

     

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