Кейт Бекинсейл восхитила смелым образом в кружевном боди с декольте



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Кейт Бекинсейл

Кинозвезда порадовала поклонников новыми фото

45-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл продолжает привлекать к себе внимание общественности. Не успели в прессе утихнуть разговоры о ее новом возлюбленном Пите Дэвидсоне и их 20-летней разнице в возрасте, как актриса дала поклонникам и недоброжелателям новый повод для разговоров.

На этот раз Бекинсейл опубликовала в своем Instagram снимок, сделанный в ванной комнате. На нем звезда предстала в сексуальном черном боди с кружевными вставками и глубоким вырезом. Фото актриса подписала в свойственной себе шутливой манере.

«Немного поработала сантехником: раздавала маленькие полотенца и давала вдохновляющие уроки танцев», - написала Кейт.

Увидев этот кадр, многие фолловеры сочли, что Кейт опубликовала его с целью привлечь к себе внимание своего молодого бойфренда. Другие интернет-пользователи предположили, что у Бекинсейл были и другие мотивы: например, доказать общественности, что в своем возрасте она может дать фору и многим молодым девушкам.

Кстати, сама Кейт едва ли переживает по поводу возраста. К примеру, в одном из недавних интервью Бекинсейл призналась, что спокойно относится к старению, и с иронией назвала себя «ужасным ископаемым».