Кейт Бекинсейл застали за поцелуями с молодым любовником в автомобиле



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Кейт Бекинсейл

Кинозвезда встречается с бывшим возлюбленным певицы Арианы Гранде

45-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл и 25-летний Пит Дэвидсон, которые начали встречаться в начале этого года, продолжают привлекать к себе внимание публики. Минувшим вечером пара появилась на премьере фильма «Грязь», в котором Пит сыграл одну из ролей.

Сразу же после премьеры Бекинсейл и Дэвидсон сели на заднее сиденье автомобиля и слились в страстном поцелуе - он и попал в объективы вездесущих репортеров.

Даже поклонники и фотографы, окружившие машину, не заставили пару стесняться своих чувств. К слову, Кейт и Пит могли даже и не догадываться, что в этот момент их снимают папарацци: автомобиль был затонирован, а репортерам по случайности удалось заснять поцелуй через лобовое стекло.

Напомним, что недавно Дэвидсон впервые прокомментировал роман с Бекинсейл. Экс-бойфренд Арианы Гранде признался, что его совсем не волнует 20-летняя разница в возрасте с возлюбленной, а также рассказал, что раньше не имел опыта с женщинами намного старше себя.

Дэвидсон, который не считает нужным прислушиваться к советам бывшего бойфренда Бекинсейл, также выступил против двойных стандартов и добавил, что если у людей еще остаются какие-то вопросы по этой теме, то они могут попробовать задать их Леонардо ДиКаприо, Майклу Дугласу, Ричарду Гиру, Брюсу Уиллису, Ларри Кингу, Дональду Трампу и другим знаменитым мужчинам, у которых когда-либо были или есть отношения с женщинами, которые моложе их на десятки лет.