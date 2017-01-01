Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после помолвки Меган Маркл с принцем Гарри

Вчера весь день британские СМИ следили за развитием событий вокруг помолвки Меган Маркл и принца Гарри.

И находились в предвкушении первого фотоколла пары. [READ_MORE] В каком наряде Меган появится и как будет вести себя во время этого исторического момента. Многим казалось,что даже если бы национальная любимица Кейт Миддлтон вышла в свет или сделала какое-то заявление в этот день, оно бы могло остаться без должного внимания.



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Вчера весь день британские СМИ следили за развитием событий вокруг помолвки Меган Маркл и принца Гарри.

И находились в предвкушении первого фотоколла пары.

В каком наряде Меган появится и как будет вести себя во время этого исторического момента. Многим казалось,что даже если бы национальная любимица Кейт Миддлтон вышла в свет или сделала какое-то заявление в этот день, оно бы могло остаться без должного внимания.

Отметим, что представители британской королевской семьи официально подтвердили помолвку Меган Маркл и принца Гарри. Свадьба состоится весной 2018 года.

Напомним, что пара познакомилась прошлым летом через общих друзей. Официальное подтверждение их роман получил в ноябре 2016 года, когда Гарри опубликовал открытое письмо к журналистам с просьбой прекратить преследование его девушки.

Джерело: Hello!