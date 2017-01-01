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    Шоу-біз

    Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после помолвки Меган Маркл с принцем Гарри

    Вчера весь день британские СМИ следили за развитием событий вокруг помолвки Меган Маркл и принца Гарри.
    И находились в предвкушении первого фотоколла пары.  [READ_MORE] В каком наряде Меган появится и как будет вести себя во время этого исторического момента. Многим казалось,что даже если бы национальная любимица Кейт Миддлтон вышла в свет или сделала какое-то заявление в этот день, оно бы могло остаться без должного внимания.
    • Сьогодні, 17:51
    • Розсилка

    Вчера весь день британские СМИ следили за развитием событий вокруг помолвки Меган Маркл и принца Гарри.

    И находились в предвкушении первого фотоколла пары. 

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    В каком наряде Меган появится и как будет вести себя во время этого исторического момента. Многим казалось,что даже если бы национальная любимица Кейт Миддлтон вышла в свет или сделала какое-то заявление в этот день, оно бы могло остаться без должного внимания.

    Отметим, что представители британской королевской семьи официально подтвердили помолвку Меган Маркл и принца Гарри. Свадьба состоится весной 2018 года.

    Напомним, что пара познакомилась прошлым летом через общих друзей. Официальное подтверждение их роман получил в ноябре 2016 года, когда Гарри опубликовал открытое письмо к журналистам с просьбой прекратить преследование его девушки.

    Джерело: Hello!

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