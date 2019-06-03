Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни



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Киану Ривз

Актер подтвердил свою репутацию, которая закрепилась за ним в интернете благодаря грустным мемам

Актер Киану Ривз, звезда «Матрицы» и «Джона Уика», дал интервью изданию The Jakarta Post, в котором признался, что он одинок.

«Вы знаете, я одинокий парень, в моей жизни сейчас никого нет. Но если бы со мной это случилось [романтическая влюбленность], то я бы относился к этому человеку с уважением и любовью. Надеюсь, со мной такое еще случится», - говорит актер.

На вопрос журналиста, устраивает ли его такое положение вещей, Киану объяснил, что не «особо заморачивается из-за одиночества».

Также Ривз рассказал, что иногда чувствует себя как «животное в клетке». «Но в Лос-Анджелесе это никого не волнует», – отмечает звезда.