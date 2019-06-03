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    Шоу-биз

    Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни

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    Киану Ривз - Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни
    Киану Ривз

    Актер подтвердил свою репутацию, которая закрепилась за ним в интернете благодаря грустным мемам

    Актер Киану Ривз, звезда «Матрицы» и «Джона Уика», дал интервью изданию The Jakarta Post, в котором признался, что он одинок.

    «Вы знаете, я одинокий парень, в моей жизни сейчас никого нет. Но если бы со мной это случилось [романтическая влюбленность], то я бы относился к этому человеку с уважением и любовью. Надеюсь, со мной такое еще случится», - говорит актер.

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    Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни
    Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни
    Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни
    Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни
    Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни
    Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни
    Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни
    Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни
    Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни
    Киану Ривз рассказал, что одинок не только на фотографиях, но и в жизни

    На вопрос журналиста, устраивает ли его такое положение вещей, Киану объяснил, что не «особо заморачивается из-за одиночества».

    Также Ривз рассказал, что иногда чувствует себя как «животное в клетке». «Но в Лос-Анджелесе это никого не волнует», – отмечает звезда.

     

     

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