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    Шоу-биз

    Киану Ривз стал новым лицом Saint Laurent

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    instagram / ysl - Киану Ривз стал новым лицом Saint Laurent
    instagram / ysl

    Актер крайне редко соглашается на съемки в рекламе

    Настоящий ажиотаж наблюдается в Instagram бренда Saint Laurent, который вот-вот представит коллекцию сезона осень-зима 2019/2020. С утра здесь постепенно появляются все новые кадры из рекламной кампании осенне-зимней коллекции, лицом которой стал 54-летний Киану Ривз.

    На одном из снимков звезда фильмов «Матрица», «Джон Уик» и «Адвокат дьявола» позирует в кожаной куртке, рубашке в горох и черных брюках, а на другом - в полосатом пиджаке и очках-авиаторах.

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    Киану Ривз стал новым лицом Saint Laurent
    Киану Ривз стал новым лицом Saint Laurent
    Киану Ривз стал новым лицом Saint Laurent
    instagram / ysl

    Несколько недель назад актер впервые за долгое время снялся для глянца и появился на обложке американского GQ. Причем тогда Ривз позировал в костюмах Saint Laurent.

    Надо сказать, что актер крайне редко соглашается на съемки в рекламе. Лишь в феврале прошлого года он появился в проморолике платформы для создания сайтов Squarespace.

     

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
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