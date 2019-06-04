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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей

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    Кайли Дженнер с дочерью - Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей
    Кайли Дженнер с дочерью

    Звезды порадовали поклонников новыми фотографиями

    38-летняя Ким Кардашьян  и 21-летняя Кайли Дженнер  показали годовалых дочерей, опубликовав серию милых фотографий.

    На снимках Чикаго (дочь Ким), Тру (дочь Хлои) и Сторми (дочь Кайли) позируют в светло-розовых нарядах, сидя на стульях. В руках девочки держат игрушечных акулят.

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    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей
    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей
    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей
    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей
    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей
    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей
    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей
    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей
    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей
    Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей

    Звезды реалити-шоу забавно подписали кадры. Ким расположила имена детей в таком порядке, чтобы получилась фраза со смыслом. «A True Chicago Stormi (настоящий чикагский шторм)», — написала супруга Канье Уэста.

     

    знаменитости дети звезд Кардашьян шоу-бизнес
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