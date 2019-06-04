Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показали дочерей



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Кайли Дженнер с дочерью

Звезды порадовали поклонников новыми фотографиями

38-летняя Ким Кардашьян и 21-летняя Кайли Дженнер показали годовалых дочерей, опубликовав серию милых фотографий.

На снимках Чикаго (дочь Ким), Тру (дочь Хлои) и Сторми (дочь Кайли) позируют в светло-розовых нарядах, сидя на стульях. В руках девочки держат игрушечных акулят.

Звезды реалити-шоу забавно подписали кадры. Ким расположила имена детей в таком порядке, чтобы получилась фраза со смыслом. «A True Chicago Stormi (настоящий чикагский шторм)», — написала супруга Канье Уэста.