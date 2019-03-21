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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото

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    <div class="sel_item">Ким Кардашьян&nbsp;</div> - Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян 

    Подписчики сравнили звезду с Наоми Кэмпбелл и Ники Минаж

    Все сестры из клана Кардашян-Дженнер знают, что лучше всего привлекает к себе внимание голое женское тело. Знаменитости не стесняются демонстрировать откровенные снимки миллионам подписчикам в Instagram.

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    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото
    Ким Кардашьян нарастила ультрадлинные волосы и сделала провокационное фото

    Ким Кардашян выложила фото в лифе и черных колготках, но больше всего привлекло внимание подписчиков не открытое тело, а длинные волосы знаменитости. Обычно Ким Кардашян носит темные волосы до поясницы, но теперь звезда нарастила себе волосы до самого пола.

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    Подписчики неоднозначно отреагировали на новый образ звезды. Её сравнили с моделью Наоми Кэмпбелл и рэпершей Ники Минаж, которые тоже нарастили себе длинные черные волосы.

     

    знаменитости Кардашьян
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