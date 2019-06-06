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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля

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    Ким Кардашьян 

    Стали известны факты из родословной свтесткой львицы

    А вот и новость дня подъехала! Если верить расследованию журналиста шотландского издания Daily Record, Ким Кардашьян приходятся дальними родственниками Робу Рою, национальному герою Шотландии, вору и разбойнику. И это родство в свою очередь делает Ким потомком первого короля Шотландии Кеннета I.

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    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля
    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля
    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля
    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля
    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля
    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля
    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля
    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля
    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля
    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля
    Ким Кардашьян оказалась родственницей короля

    «В принципе, Ким теперь может претендовать на трон», - считает журналист.

    А почему бы и нет? Канье Уэст создает в США свою церковь, а Ким будет править Шотландией.

     

    Кардашьян Канье Уэст
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