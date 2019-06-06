Ким Кардашьян оказалась родственницей короля



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Ким Кардашьян



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А вот и новость дня подъехала! Если верить расследованию журналиста шотландского издания Daily Record, Ким Кардашьян приходятся дальними родственниками Робу Рою, национальному герою Шотландии, вору и разбойнику. И это родство в свою очередь делает Ким потомком первого короля Шотландии Кеннета I.

«В принципе, Ким теперь может претендовать на трон», - считает журналист.

А почему бы и нет? Канье Уэст создает в США свою церковь, а Ким будет править Шотландией.