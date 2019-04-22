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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян показала фотосессию в змеином наряде на Бали

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    instagram / kimkardashian - Ким Кардашьян показала фотосессию в змеином наряде на Бали
    instagram / kimkardashian

    Звезда реалити-шоу порадовала поклонников новыми фото

    38-летняя Ким Кардашьян  в середине апреля побывала на Бали вместе с мужем, 41-летним рэпером Канье Уэстом.

    Сегодня звезда реалити-шоу показала несколько кадров из своего путешествия. На снимках Ким позирует на фоне тропического леса, сидя на бетонных перилах.

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    Ким Кардашьян показала фотосессию в змеином наряде на Бали
    Ким Кардашьян показала фотосессию в змеином наряде на Бали
    Ким Кардашьян показала фотосессию в змеином наряде на Бали
    Ким Кардашьян показала фотосессию в змеином наряде на Бали
    instagram / kimkardashian

    Кардашьян выбрала для фотосессии наряд из змеиной кожи: короткий топ с глубоким декольте и мини-юбку. Экзотический образ звезды дополнили браслеты в тон, модные солнцезащитные очки и макияж в натуральных оттенках.

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    Кардашьян
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