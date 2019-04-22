Ким Кардашьян показала фотосессию в змеином наряде на Бали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram / kimkardashian

Звезда реалити-шоу порадовала поклонников новыми фото

38-летняя Ким Кардашьян в середине апреля побывала на Бали вместе с мужем, 41-летним рэпером Канье Уэстом.

Сегодня звезда реалити-шоу показала несколько кадров из своего путешествия. На снимках Ким позирует на фоне тропического леса, сидя на бетонных перилах.

Кардашьян выбрала для фотосессии наряд из змеиной кожи: короткий топ с глубоким декольте и мини-юбку. Экзотический образ звезды дополнили браслеты в тон, модные солнцезащитные очки и макияж в натуральных оттенках.



