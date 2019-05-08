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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян показала, как втискивалась в корсет ради «осиной» талии (видео)

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    instagram / kimkardashian - Ким Кардашьян показала, как втискивалась в корсет ради «осиной» талии (видео)
    instagram / kimkardashian

    Чтобы затянуть Ким в корсет, потребовалась помощь трех мужчин

    Эффектное появление 38-летней Ким Кардашьян на балу Met Gala стало одной из самых обсуждаемых сенсаций праздника. Ради незабываемого «мокрого» платья дизайнера Тьери Мюглера телезвезда пошла на огромные жертвы и ограничения.

    Чтобы затянуть Ким в корсет, потребовалась помощь трех мужчин. Они же одели ее в платье - сама Кардашьян практически не могла двигаться. Всё, что ей было доступно, - немного шевелить руками и ногами.

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    Ким Кардашьян показала, как втискивалась в корсет ради «осиной» талии (видео)
    Ким Кардашьян показала, как втискивалась в корсет ради «осиной» талии (видео)
    Ким Кардашьян показала, как втискивалась в корсет ради «осиной» талии (видео)
    Ким Кардашьян показала, как втискивалась в корсет ради «осиной» талии (видео)
    Ким Кардашьян показала, как втискивалась в корсет ради «осиной» талии (видео)
    Ким Кардашьян показала, как втискивалась в корсет ради «осиной» талии (видео)
    Ким Кардашьян показала, как втискивалась в корсет ради «осиной» талии (видео)
    instagram / kimkardashian

    «Я буду ходить, тусоваться, говорить, но я не могу сидеть. Пожелайте мне удачи, я не смогу мочиться около четырех часов. Мы придумываем план на случай экстренной ситуации», - рассказала Кардашьян на видео, которое она записала специально для Vogue.

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    В строгом корсете даже дорога до места бала стала приключением. «Я попросила их взять табуретку. Мне придется встать, когда я поеду в фургоне. Думаю, мне нужна опора, чтобы держаться», - призналась Ким.

    Платье, которое шили целых восемь месяцев, стоило всех мучений. Впервые за двадцать лет Тьери Мюглер решил вернуться к дизайнерской работе, чтобы создать его. Другие сестры Кардашьян-Дженнер также выбрали эффектные наряды, но Ким затмила всех.

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