Ким Кардашьян показала себя во младенчестве



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Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Звезда опубликовала снимок с бабушкой

Ким Кардашян радует поклонников не только снимками из фотосессий, но и архивными кадрами. Светская львица поделилась трогательным снимком со своей бабушкой. На архивном кадре Хелен Кардашян держит на руках маленькую Ким.

«Я и моя Нана! Мама моего отца, Хелен Кардашян, была самой лучшей! Такой сильной! Скучаю по тебе», – написала Ким Кардашян в Instagram.

В комментариях мама светской львицы Крис Дженнер вспомнила, как ей нравились обои в доме родителей покойного мужа. Семья Хелен также, как и семья Кардашян, почти сто лет назад бежала из Армении.

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