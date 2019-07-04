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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян показала себя во младенчестве

    Ким Кардашьян

    instagram.com/kimkardashian/

    Звезда опубликовала снимок с бабушкой

    Ким Кардашян радует поклонников не только снимками из фотосессий, но и архивными кадрами. Светская львица поделилась трогательным снимком со своей бабушкой. На архивном кадре Хелен Кардашян держит на руках маленькую Ким.

    «Я и моя Нана! Мама моего отца, Хелен Кардашян, была самой лучшей! Такой сильной! Скучаю по тебе», – написала Ким Кардашян в Instagram.

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    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    Ким Кардашьян показала себя во младенчестве
    instagram.com/kimkardashian/

    В комментариях мама светской львицы Крис Дженнер вспомнила, как ей нравились обои в доме родителей покойного мужа. Семья Хелен также, как и семья Кардашян, почти сто лет назад бежала из Армении.

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    Кардашьян
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