Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким Кардашьян

Реалити-дива страдает болезнью с 2011 года

17 февраля Пэрис Хилтон исполнилось 38 лет, но звезда решила отпраздновать свой день рождения в прошедшую субботу. К веселому празднику присоединилась и 38-летняя Ким Кардашьян. Подруга именниницы публиковала множество фото с торжества, а на утро после бурной ночи селебрити запостила селфи и призналась, что после вечеринки у нее обострился псориаз. На фотографии, размещенной в Instagram, на лице супруги Канье Уэста видно несколько красных пятен.

Напомним, этот диагноз был поставлен в 2011 году. Многодетная мама неоднократно рассказывала фанатам о том, как она борется с псориазом. Еще в декабре Ким обратилась к своим поклонникам за советом, так как ее состояние ухудшалось:

«Думаю, пришло время начать лечение. Я никогда не видела такого раньше. Эта болезнь захватила мое тело. Кто-нибудь пробовал лекарства от псориаза, и какое из них лучше всего помогает? Нужна помощь как можно скорее! Конечно, я надеюсь на эффективное лечение, но в то же время я учусь просто принимать болезнь, это часть меня», - написала Ким.

Красные пятна, которые обычно появляются на ногах, локтях и нижней части спины, вызваны генетикой, и сначала возникали у Ким лишь на ногах, но с некоторых пор они начали появляться и на лице. По словам врачей, это системное (то есть аутоиммунное) воспалительное заболевание с преимущественным поражением кожи, которое заставляет клетки быстро накапливаться на поверхности кожи.