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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян

    Реалити-дива страдает болезнью с 2011 года

    17 февраля Пэрис Хилтон исполнилось 38 лет, но звезда решила отпраздновать свой день рождения в прошедшую субботу. К веселому празднику присоединилась и 38-летняя Ким Кардашьян. Подруга именниницы публиковала множество фото с торжества, а на утро после бурной ночи селебрити запостила селфи и призналась, что после вечеринки у нее обострился псориаз. На фотографии, размещенной в Instagram, на лице супруги Канье Уэста видно несколько красных пятен.

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    Напомним, этот диагноз был поставлен в 2011 году. Многодетная мама неоднократно рассказывала фанатам о том, как она борется с псориазом. Еще в декабре Ким обратилась к своим поклонникам за советом, так как ее состояние ухудшалось:

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    «Думаю, пришло время начать лечение. Я никогда не видела такого раньше. Эта болезнь захватила мое тело. Кто-нибудь пробовал лекарства от псориаза, и какое из них лучше всего помогает? Нужна помощь как можно скорее! Конечно, я надеюсь на эффективное лечение, но в то же время я учусь просто принимать болезнь, это часть меня», - написала Ким.

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    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза
    Ким Кардашьян пожаловалась на обострение псориаза

    Красные пятна, которые обычно появляются на ногах, локтях и нижней части спины, вызваны генетикой, и сначала возникали у Ким лишь на ногах, но с некоторых пор они начали появляться и на лице. По словам врачей, это системное (то есть аутоиммунное) воспалительное заболевание с преимущественным поражением кожи, которое заставляет клетки быстро накапливаться на поверхности кожи.

    Кардашьян
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