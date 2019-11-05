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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> <p></p> - Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Супруга Канье Уэста мечтает идеально выглядеть к своему дню рождения

    39-летняя Ким Кардашьян занимается со своим личным тренером по фитнесу. Брюнетка решила, что ей необходимо сбросить восемь килограммов. Инстадива призналась, что будет тренироваться и перед ужином, хотя раньше никогда этого не делала. Интенсивный курс занятий Ким начала после того, как поняла, что набрала восемь кг за прошлый год.

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    Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею
    Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею
    Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею
    Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею
    Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею
    Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею
    Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею
    Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею
    Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею
    Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею

    «Чтобы чувствовать себя хорошо, я хочу похудеть. А это значит, что нужно работать во всех направлениях», – сообщила Кардашьян. Она отметила, что вся проблема в еде. «Я занимаюсь спортом, но это всё еда», – цитирует ее слова DailyMail.

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    Кардашьян еда
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