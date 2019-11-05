Ким Кардашьян рассказала, как собирается похудеть к своему 40-летнему юбилею



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

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39-летняя Ким Кардашьян занимается со своим личным тренером по фитнесу. Брюнетка решила, что ей необходимо сбросить восемь килограммов. Инстадива призналась, что будет тренироваться и перед ужином, хотя раньше никогда этого не делала. Интенсивный курс занятий Ким начала после того, как поняла, что набрала восемь кг за прошлый год.

«Чтобы чувствовать себя хорошо, я хочу похудеть. А это значит, что нужно работать во всех направлениях», – сообщила Кардашьян. Она отметила, что вся проблема в еде. «Я занимаюсь спортом, но это всё еда», – цитирует ее слова DailyMail.