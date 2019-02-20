Ким Кардашьян шокировала фанатов новым выходом в откровенном платье



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Ким Кардашьян

38-летняя фотомодель облачилась в платье из коллекции 1998 года

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян решила поддержать своего парикмахера-стилиста Криса Эпплтона (Chris Appleton), который был номинирован на одну из премий Hollywood Beauty Awards. На церемонию вручения наград он пришел с фотомоделью.

Ким облачилась в откровенное черное платье из коллекции французского дизайнера Тьерри Мюглера 1998 года. Тонкие полоски ткани едва прикрывали бюст звезды.

Отметим, что работы Тьерри Мюглера хранятся в различных фондах и музеях, так как он давно не создает новых нарядов. Многие теперь задаются вопросом, как Ким удалось заполучить его винтажное платье. Поклонники предполагают, что так модель решила ответить певице Карди Би, которая чуть больше недели назад примерила сразу три наряда из старых коллекций Мюглера на премии «Грэмми». Тогда только «платье-ракушка» стало сенсацией и мемом в соцсетях. Стоит отметить, что выход Кардашян в пикантном наряде тоже привлек внимание общественности.