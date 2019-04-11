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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян собирается стать адвокатом

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>instagram / kimkardashian</p> - Ким Кардашьян собирается стать адвокатом

    Ким Кардашьян

    instagram / kimkardashian

    Телезвезда мечтает стать борцом за справедливость

    Ким Кардашьян решила, кем хочет стать, когда вырастет: по данным портала TMZ, журналистам которого удалось поговорить с адвокатом 38-летней телезвезды, Ким готовится дать старт своей карьере юриста.

    «Ей с детства это интересно. Я знаю Ким много лет, и она постоянно задает мне вопросы о юриспруденции. Может вдруг позвонить и попросить рассказать о чем-то подробнее», - рассказал адвокат Кардашьян.

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    Ким Кардашьян собирается стать адвокатом
    Ким Кардашьян собирается стать адвокатом
    Ким Кардашьян собирается стать адвокатом
    Ким Кардашьян собирается стать адвокатом
    Ким Кардашьян собирается стать адвокатом
    Ким Кардашьян собирается стать адвокатом
    Ким Кардашьян собирается стать адвокатом
    Ким Кардашьян собирается стать адвокатом
    instagram / kimkardashian

    Оказывается, Ким мечтает стать борцом за справедливость и принимала активное участие в знаменитом деле Элис Мари Джонсон - женщины, получившей пожизненное заключение за работу на наркокартель. Ради нее Кардашьян не только лично встретилась с Трампом и попросила о помиловании, но и следила за ходом дела и работой команды юристов.

    В результате 62-летняя Элис вышла на свободу, а ее спасительницу завалили просьбами помочь другие заключенные. Кажется, ждать им осталось недолго: в течение трех лет Ким планирует сдать экзамен и получить лицензию юриста. Если у нее все получится, то она пойдет по стопам своего отца Роберта Кардашьяна.

     

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