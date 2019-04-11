Ким Кардашьян собирается стать адвокатом



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Ким Кардашьян instagram / kimkardashian

Телезвезда мечтает стать борцом за справедливость

Ким Кардашьян решила, кем хочет стать, когда вырастет: по данным портала TMZ, журналистам которого удалось поговорить с адвокатом 38-летней телезвезды, Ким готовится дать старт своей карьере юриста.

«Ей с детства это интересно. Я знаю Ким много лет, и она постоянно задает мне вопросы о юриспруденции. Может вдруг позвонить и попросить рассказать о чем-то подробнее», - рассказал адвокат Кардашьян.

Оказывается, Ким мечтает стать борцом за справедливость и принимала активное участие в знаменитом деле Элис Мари Джонсон - женщины, получившей пожизненное заключение за работу на наркокартель. Ради нее Кардашьян не только лично встретилась с Трампом и попросила о помиловании, но и следила за ходом дела и работой команды юристов.

В результате 62-летняя Элис вышла на свободу, а ее спасительницу завалили просьбами помочь другие заключенные. Кажется, ждать им осталось недолго: в течение трех лет Ким планирует сдать экзамен и получить лицензию юриста. Если у нее все получится, то она пойдет по стопам своего отца Роберта Кардашьяна.