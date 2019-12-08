Ким Кардашян странно украсила свой дом к Рождеству



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Комментаторы выражают надежду, что когда-нибудь Ким покажет им секретную комнату

Интерьеры дома знаменитого семейства продолжают обескураживать поклонников

Одна из самых богатых знаменитостей Ким Кардашян опубликовала в сториз Instagram рождественские украшения своего огромного дома. И снова шокировала своих подписчиков странным выбором стиля. Поклонники давно критикуют звезду за то, что она, обладая огромным состоянием, декорировала свой дом в холодном минималистическом стиле. В пустых комнатах, всех оттенков серого и белого, практически нет мебели и украшений, отчего роскошный особняк больше похож на безжизненный отель.

Впрочем, рождественские украшения не добавили ярких красок в дом, так как они представляют собой чисто белые искусственные деревья разного роста и причудливых форм. Подписчиков порадовал только сад телезвезды, в котором живые деревья светятся, украшенные гирляндами, и создают ощущение праздника и волшебства.

Комментаторы выражают надежду, что когда-нибудь Ким покажет им секретную комнату, в которой будет яркий диван, стены теплых оттенков и милые уютные безделушки, которые и вдыхают жизнь в пространство.