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    Шоу-биз

    Ким Кардашян странно украсила свой дом к Рождеству

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    <p>Комментаторы выражают надежду, что когда-нибудь Ким покажет им секретную комнату</p> <div></div> - Ким Кардашян странно украсила свой дом к Рождеству

    Комментаторы выражают надежду, что когда-нибудь Ким покажет им секретную комнату

    Интерьеры дома знаменитого семейства продолжают обескураживать поклонников

    Одна из самых богатых знаменитостей Ким Кардашян опубликовала в сториз Instagram рождественские украшения своего огромного дома. И снова шокировала своих подписчиков странным выбором стиля. Поклонники давно критикуют звезду за то, что она, обладая огромным состоянием, декорировала свой дом в холодном минималистическом стиле. В пустых комнатах, всех оттенков серого и белого, практически нет мебели и украшений, отчего роскошный особняк больше похож на безжизненный отель.

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    Ким Кардашян странно украсила свой дом к Рождеству
    Ким Кардашян странно украсила свой дом к Рождеству
    Ким Кардашян странно украсила свой дом к Рождеству

    Впрочем, рождественские украшения не добавили ярких красок в дом, так как они представляют собой чисто белые искусственные деревья разного роста и причудливых форм. Подписчиков порадовал только сад телезвезды, в котором живые деревья светятся, украшенные гирляндами, и создают ощущение праздника и волшебства.

    Комментаторы выражают надежду, что когда-нибудь Ким покажет им секретную комнату, в которой будет яркий диван, стены теплых оттенков и милые уютные безделушки, которые и вдыхают жизнь в пространство.

     

    знаменитости шоу-бизнес дом
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