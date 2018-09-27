  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Кинопродюсер заинтересовался дисквалифицированной «Мисс Украина-2018»

    • Розсилка
    Кинопродюсер заинтересовался дисквалифицированной «Мисс Украина-2018»

    Пока весь украинский бомонд обсуждает Викторию Дидусенко, ушлые продюсеры не теряют время зря

    Дисквалифицированной «Мисс Украина» Веронике Дидусенко, которую лишили короны и титула из-за нарушения правил конкурса, предложили сыграть в кино.

    Один из продюсеров украинской ленты «Продюсер» Владимир Сивоконь  на своей странице опубликовал пост с предложением принять участие в съемках.

    «Вся эта ситуация с конкурсом «Мисс Украина» с каждым днем становится все интереснее и интереснее, вот просто с огромным удовольствием сняли бы Веронику Дидусенко в кино. Можно считать это сообщение приглашением в фильм «Продюсер», - написал Сивоконь.


    -21_14

    Напомним, что вчера возлюбленный Вероники Дидусенко рассказал всю правду о ее жизни и маленьком сыне.

    Читайте також
    модель Мисс Вселенная
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ