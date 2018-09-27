Кинопродюсер заинтересовался дисквалифицированной «Мисс Украина-2018»



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Пока весь украинский бомонд обсуждает Викторию Дидусенко, ушлые продюсеры не теряют время зря

Дисквалифицированной «Мисс Украина» Веронике Дидусенко, которую лишили короны и титула из-за нарушения правил конкурса, предложили сыграть в кино.

Один из продюсеров украинской ленты «Продюсер» Владимир Сивоконь на своей странице опубликовал пост с предложением принять участие в съемках.

«Вся эта ситуация с конкурсом «Мисс Украина» с каждым днем становится все интереснее и интереснее, вот просто с огромным удовольствием сняли бы Веронику Дидусенко в кино. Можно считать это сообщение приглашением в фильм «Продюсер», - написал Сивоконь.





Напомним, что вчера возлюбленный Вероники Дидусенко рассказал всю правду о ее жизни и маленьком сыне.