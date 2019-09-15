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    Шоу-биз

    Кира Найтли тайно родила второго ребенка

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    Кира Найтли - Кира Найтли тайно родила второго ребенка
    Кира Найтли

    О беременности актрисы стало известно несколько недель назад

    34-летняя голливудская звезда Кира Найтли родила второго ребенка. Актриса хотела сохранить это радостное событие в тайне, но папарацци заметили ее на прогулке с новорожденным малышом.

    Фотографы «поймали» звезду «Пиратов Карибского моря» вместе с мужем и ребенком в Лондоне. Музыкант Джеймс Райтон вез малыша в коляске, а Кира со счастливой улыбкой шла рядом, держа в руках цветы и детскую соску.

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    Кира Найтли тайно родила второго ребенка
    Кира Найтли тайно родила второго ребенка
    Кира Найтли тайно родила второго ребенка
    Кира Найтли тайно родила второго ребенка
    Кира Найтли тайно родила второго ребенка
    Кира Найтли тайно родила второго ребенка
    Кира Найтли тайно родила второго ребенка
    Кира Найтли тайно родила второго ребенка
    Кира Найтли тайно родила второго ребенка

    У супругов есть четырехлетняя дочь Эди, которая не составила компанию семейству на прогулке. Рождение первенца Кира тоже не афишировала.

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    актриса
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