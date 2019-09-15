Кира Найтли тайно родила второго ребенка



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Кира Найтли

О беременности актрисы стало известно несколько недель назад

34-летняя голливудская звезда Кира Найтли родила второго ребенка. Актриса хотела сохранить это радостное событие в тайне, но папарацци заметили ее на прогулке с новорожденным малышом.

Фотографы «поймали» звезду «Пиратов Карибского моря» вместе с мужем и ребенком в Лондоне. Музыкант Джеймс Райтон вез малыша в коляске, а Кира со счастливой улыбкой шла рядом, держа в руках цветы и детскую соску.

У супругов есть четырехлетняя дочь Эди, которая не составила компанию семейству на прогулке. Рождение первенца Кира тоже не афишировала.